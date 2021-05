Turbate gare per adeguamento sismico di scuole, arrestato sindaco

Con l'operazione "Amici in Comune", dei finanzieri della Tenenza di Scalea, il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò, e un funzionario dello stesso Comune, sono stati arrestati e posti ai domiciliari. inoltre, sono state eseguite 9 misure interdittive nei confronti dell'ex sindaco di un altro Comune, imprenditori e funzionari

Con l'operazione "Amici in Comune", condotta dai finanzieri della Tenenza di Scalea, il sindaco di Praia a Mare (Cosenza), Antonio Praticò, e un funzionario dello stesso Comune, sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Eseguite anche 9 misure interdittive nei confronti dell'ex sindaco di un altro Comune, imprenditori e funzionari. Secondo quanto si apprende, sarebbero emerse condotte di pubblici ufficiali, in concorso con imprenditori e professionisti, che avrebbero determinato collusioni e turbative d'asta anche su gare per l'adeguamento sismico di edifici scolastici.