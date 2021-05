Trani, rubato il furgone con le carrozzine di atleti affetti da sma

Non è il furto di un furgone in sé a fare notizia. Chi la notte scorsa ha rubato il mezzo parcheggiato a Trani nei pressi della Chiesa dei Santi angeli custodi, forse non immaginava neanche di conquistare uno spazietto nelle pagine della cronaca locale. Il punto è il contenuto del furgone rubato. Conteneva i sogni e i sacrifici di un gruppo di atleti speciali pronti a partire per una sfida chissà da quanto immaginata, con le loro carrozzine da gioco più le attrezzature che dal 13 al 16 maggio gli avrebbero consentito di partecipare alle Nazionali dei Powerchair Sport. Il furgone della 'Oltre Sport' era pronto a partire per il ritiro della Nazionale italiana di calcio in carrozzina a Jesolo, ma stamattina, quando gli atleti sono arrivati ​​sul posto non c'era più. Il furgone conteneva 2 carrozzine elettriche adatte per il gioco, del valore complessivo di 30mila euro, un'altra attrezzatura fatta su misura indispensabile per le gare degli atleti paralimpici della "Oltre Sport". "Il problema - ha spiegato all'AGI Donato Grande, atleta paralimpico - non e 'trovare il modo per andare a Jesolo, ma recuperare l'attrezzatura. Per questo dico ai responsabili di mettersi una mano sulla coscienza". La vicenda è stata denunciata ai carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto.