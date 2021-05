Meteo, le previsioni di mercoledì 12 maggio

Un’intensa perturbazione sta impattando sull’Italia portando forte maltempo al Nord e al Centro. Per tutta la settimana il tempo continuerà ad essere instabile con frequenti occasioni di piogge e temporali. A farne le spese ancora le regioni settentrionali, più tranquilla la situazione al Sud

La mancanza di una figura anticiclonica stabile sul Mediterraneo sta lasciando l’Italia in balia di diverse perturbazioni Dopo un martedì all’insegna del maltempo e di temperature più basse, l’instabilità sembra voler proseguire anche nei prossimi giorni. Spazi di sole si alterneranno a piogge anche intense in un contesto di estrema variabilità. A farne le spese saranno soprattutto le regioni del Nord e del Centro mente il Sud sarà solo sfiorato dalle perturbazioni. Il meteo instabile potrebbe caratterizzare anche il weekend con altre piogge e temperature al Nord non superiori ai 15 gradi.

Le previsioni al Nord

Piogge e temporali interesseranno la Lombardia, l’Emilia Romagna e buona parte del Triveneto. Maggiori schiarite su Piemonte e Liguria. Massime in temporaneo aumento con valori compresi tra 17 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata di maltempo caratterizzata da acquazzoni sparsi su Toscana, Marche e Umbria. Maggiori schiarite e clima asciutto sulle coste tirreniche. Temperature in diminuzione di 4-5 gradi con valori compresi tra 15 e 20.

Le previsioni al Sud

Situazione migliore al Meridione ma con qualche piovasco che interesserà la Campania, Puglia e Calabria tirrenica. Più soleggiato in Sicilia. Massime in calo e comprese tra 18 e 23 gradi.