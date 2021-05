Firenze, chiesto rinvio a giudizio per genitori e sorella di Renzi

Le accuse sono di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi. L'udienza preliminare è fissata per il 20 maggio

La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio dei genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, in qualità rispettivamente di amministratore di fatto e di legale rappresentante dalla società di famiglia Eventi 6 srl , con le accuse di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi.

Richiesta di rinvio a giudizio per gli stessi reati anche per la sorella dell'ex premier, Matilde Renzi, legale rappresentante di Eventi 6 per l'anno 2018. L'udienza preliminare è fissata per il 20 maggio.