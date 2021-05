Omicidio Parma, ragazzo trovato senza vita in vecchio mulino

Un ragazzo di circa vent’anni è stato ritrovato senza vita questa mattina appena fuori Parma, in un vecchio mulino abbandonato. Sul suo corpo sono state riscontrate alcune ferite da arma da taglio all'addome. Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile arrivata sul posto per tutti i rilievi scientifici. Si cerca l’arma del delitto, che secondo gli inquirenti potrebbe essere stata abbandonata in un canale nell’area circostante.