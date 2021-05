Cilento, spara alla moglie credendo sia un cinghiale

Le condizioni della donna fortunatamente non sono gravi. L'uomo, un 70enne, aveva visto del movimento nella vegetazione dei campi di sua proprietà e aveva pensato fosse uno degli animali che gli avevano distrutto in passato il raccolto

Brutta avventura per una famiglia di Giungatelle, frazione di Montecorice, paese del Cilento in provincia di Salerno. Un settantenne ha infatti sparato con un fucile alla moglie 64enne scambiandola per un cinghiale. Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze tragiche, e la donna è stata ricoverata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per una ferita alla spalla non grave.