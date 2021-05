Bologna, donna uccisa trovata in un cassonetto. Fidanzato suicida

La vittima aveva 31 anni ed era originaria del Camerun, come il suo compagno. Il cadavere è stato trovato nel pomeriggio del 2 maggio in un cassonetto. Le coinquiline della giovane ne avevano segnalato la scomparsa. I poliziotti si sono anche recati in casa del fidanzato e qui lo hanno trovato impiccato. Secondo gli inquirenti, l'uomo prima avrebbe ucciso la fidanzata, poi si sarebbe tolto la vita. Ancora da chiarire, però, alcuni punti dell'accaduto

Il cadavere di una donna di 31 anni, originaria del Camerun, è stato trovato dalla polizia di Bologna nel pomeriggio del 2 maggio in un cassonetto di via Togliatti. Gli agenti sono intervenuti dopo che le coinquiline della giovane ne avevano segnalato la scomparsa dalla notte precedente. I poliziotti, contestualmente, si sono recati in casa del fidanzato della donna, anche lui camerunense, e qui lo hanno trovato impiccato.

La ricostruzione dell'accaduto e le indagini

Secondo gli inquirenti, il fidanzato della vittima prima l'avrebbe uccisa, poi fatto a pezzi il suo corpo e gettata in un cassonetto dell'immondizia. Tornato a casa, si sarebbe impiccato. Nella vicenda, però, rimangono ancora alcuni punti da chiarire e le indagini proseguono. La vittima veniva dal Camerun e studiava a Bologna per diventare operatrice socio sanitaria. A far pensare che si tratti di un omicidio-suicidio è soprattutto un biglietto che l'uomo ha lasciato. Scritto in francese, conterrebbe, secondo gli investigatori, elementi che fanno capire le sue responsabilità . Ulteriori indicazioni arriveranno nei prossimi giorni dall'esame dei cadaveri.