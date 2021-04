Autostrada A1, sit-in dei ristoratori: investito un manifestante

Durante la protesta di Tni Italia un ristoratore emiliano è stato urtato da un’auto, senza riportare gravi conseguenze. "Qui ci sono imprenditori - ha spiegato il presidente di Tni, Pasquale Naccari - gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare, e non all'esterno col freddo"

I ristoratori di Tni Italia in protesta hanno bloccato l’A1 all’altezza dell’uscita Incisa (Firenze). Durante il sit-in, un manifestante, un ristoratore emiliano, è stato investito da un’auto, senza riportare gravi conseguenze. "Qui ci sono imprenditori - ha detto il presidente di Tni, Pasquale Naccari - gente stanca di subire, che vorrebbe riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense. Vorrebbero lavorare, e non all'esterno col freddo".

Fermato l'automobilista

approfondimento

Ristoratore Genova, apro non per protesta ma per bisogno

Il manifestante investito si sarebbe fatto male a una spalla dopo l’urto, mentre il veicolo che l’ha colpito si è allontanato. Il tutto è avvenuto durante la diretta Facebook di Tni Italia. L'uomo aveva cercato di non far passare l’auto, che invece ha proceduto urtandolo e facendolo cadere. Dopo l'incidente il presidente di Tni Italia, Pasquale Naccari, ha interrotto la diretta Fb dal luogo del blocco. L'automobilista che ha urtato il manifestante è stato poi fermato e identificato. A rintracciarlo, all'altezza del casello di Barberino del Mugello (Firenze) sulla A1 in direzione Nord, una pattuglia della polizia stradale di Firenze Nord.