Pordenone, carro armato sbaglia mira: colpito allevamento di galline

Una strage di galline in un allevamento di Vivaro, in provincia di Pordenone. Non è stato un animale selvatico a causarla ma - sembra incredibile - un colpo sparato da un carro armato. Durante un'esercitazione di tiro in un poligono delle Forze Armate sul torrente Cellina, un mezzo blindato dell'Esercito ha sbagliato mira, centrando in pieno un allevamento di galline.

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, ma i titolari dell'azienda che include l'allevamento si sono accorti del danno e delle vittime causate dal carro armato solo stamattina.