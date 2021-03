Due operai muoiono nel crollo di un fabbricato nell'Aquilano

Due operai sono morti mentre erano impegnati nei lavori di una ditta che stava demolendo un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere (L'Aquila). L’incidente è avvenuto nell'ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009 . La conferma del decesso dei due uomini arriva dai soccorritori che in un primo momento avevano sentito i lamenti degli operai ed erano intervenuti per salvarli.

Soccorsi sul posto dopo il crollo

I due corpi non sono stati ancora recuperati, per la necessità di mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, è arrivato anche il magistrato della procura della Repubblica dell'Aquila.