Klimt rubato e ritrovato a Piacenza, pm chiedono l'archiviazione

Il dipinto del pittore viennese fu trafugato durante una mostra alla Galleria d’arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza nel 1997, per poi ricomparire nel dicembre 2019. Nessun elemento a carico dei 3 indagati per furto e ricettazione

Il furto del Ritratto di Signora di Gustav Klimt rubato dalla Galleria d'arte moderna Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 e ritrovato nel dicembre del 2019 in un vano esterno dello stesso museo è destinato a rimanere un cold case. La Procura non ha infatti individuato elementi a carico delle tre persone per le quali erano stati ipotizzati i reati di concorso in furto e ricettazione e ha chiesto l'archiviazione. L'ultima parola spetta adesso al Gip.