Terrorismo, arrestato un 22enne per propaganda suprematista

Il giovane è accusato di aver costituito un'associazione con finalità di terrorismo, e di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo

Un 22enne di Savona è finito in manette nell'ambito di un'operazione antiterrorismo condotta dalla polizia. Sotto l'occhio delle forze dell'ordine gli ambienti della destra radicale vicini al terrorismo di matrice suprematista. Il 22enne è accusato di aver costituito un'associazione con finalità di terrorismo, e di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere, per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Sono in corso perquisizioni nelle città di Genova, Torino, Cagliari, Forli'-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo.