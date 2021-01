L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di venerdì, in località La Vallerana. La piccola sarebbe caduta mentre era in bicicletta

Una bambina di 8 anni è morta dopo esser caduta in una piscina nel comune di Capalbio, in località La Vallerana, nel Grossetano. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 22 gennaio. Da quanto emerso, sembra che la piccola sia caduta mentre era in bicicletta all’interno della struttura dove stava soggiornando insieme ai suoi genitori.