Crotone, pugile 16enne picchia coetaneo. Il video postato su Telegram

La condanna del padre

Il padre del ragazzo è a sua volta un pugile che solo la settimana scorsa ha ricevuto un riconoscimento dal Comune per i suoi successi sportivi. “Non posso che condannare, come padre, come atleta e come cittadino, il gesto di mio figlio”, ha scritto su Facebook. Ho incontrato i genitori del ragazzo alla presenza anche di mio figlio, e ho chiesto scusa. Durante il colloquio i ragazzi, oltre a chiarirsi e stringersi la mano in segno di pace, non riferivano quello che si vede nel video. L’ho appreso, con forte rammarico, solo in queste ore. Quindi ho organizzato un ulteriore colloquio, sempre con i genitori del minore, alla presenza delle forze dell’ordine da me portate. E anche in quella occasione ho chiesto umilmente scusa, e ho invitato il ragazzo a venire in palestra gratis, a vita. Chi ha imparato a conoscermi, come uomo e come atleta sa quanto sia contrario alla violenza, in qualsiasi forma essa si presenti. Insegno ai miei allievi la non violenza, altrimenti vengono espulsi. Li cresco come figli, cercando di non far loro compiere gli stessi errori che ho commesso in gioventù. Aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso”.

Il commento dell’avvocato

Francesco Verri, avvocato della famiglia del ragazzo picchiato, ha invece parlato del pestaggio come di “un delitto, non un errore”. Ora il legale auspica che la Procura persegua “l’aggressore e i giovani che lo incitavano a colpire anche con strumenti potenzialmente letali”.