La Molisana si scusa dopo le polemiche sulla pasta "Abissine rigate"

Critiche sui social network per la descrizione del formato di pasta nato negli anni Trenta e definito dal "sapore littorio". Il pastificio di Campobasso: "Ci scusiamo per il riferimento che ha rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della storia. Cancellare l'errore non è possibile, ci impegniamo a revisionare il nome del formato in questione attingendo alla sua forma naturale"

Le "Abissine". È questo il nome del formato di pasta che ha fatto finire il pastificio 'La Molisana', di Campobasso, al centro delle polemiche sui social network. Come ha fatto notare su Facebook il giornalista Niccolò Vecchia, la pasta è stata accompagnata da questa descrizione, ora rimossa: "Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta: Tripoline, Bengasine, Assabesi e Abissine. La pasta di semola diventa elemento aggregante? Perché no!" E ancora: "Di sicuro sapore littorio, il nome delle Abissine Rigate all’estero si trasforma in “shells”, ovvero conchiglie". Dopo una giornata di commenti critici, la famiglia Ferro, titolare del pastificio, è corsa ai ripari e ha dichiarato: "Ci scusiamo per il riferimento riguardante il formato di pasta 'Abissine rigate' che ha rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della storia. Cancellare l'errore non è possibile, ci impegniamo a revisionare il nome del formato in questione attingendo alla sua forma naturale".