Covid, Regioni chiedono rimandare apertura impianti sci al 18 gennaio

Le Regioni chiedono di rimandare l'apertura degli impianti sciistici al 18 gennaio, causa Covid (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). In una lettera ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini ha sottolineato che "allo stato attuale, causa anche il recente andamento epidemiologico a livello internazionale che non ha agevolato l'assunzione delle necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da consentire iniziative e azioni programmabili per permettere l'apertura degli impianti il giorno 7 gennaio". (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).