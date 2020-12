Firenze, pubblica chat con la mamma morta di Covid: basta negazionisti

I messaggi scambiati con la mamma ricoverata in ospedale per Covid prima di morire, pubblicati su Facebook, come monito contro chi non crede nel virus e non rispetta le regole. Eleonora, 21 anni, come riporta la Repubblica di Firenze, ha pubblicato sul suo profilo le immagini di quelle conversazioni, scambiate su whatsapp prima che il virus le portasse via la madre, una maestra di 55 anni. "Sono arrabbiata con i negazionisti e con quelli che abbassano la mascherina e con i loro comportamenti ci mettono a rischio. Ogni volta che ne incontro uno mi sembra un'offesa alla memoria della mia mamma" ha scritto.