Papa Francesco anticipa la messa della notte di Natale alle 19.30

La celebrazione avverrà due ore prima delle 21.30, orario che Bergoglio ha sempre conservato durante il pontificato. Modificata anche la benedizione 'Urbi et Orbi' del 25 dicembre alle 12, che avverrà nella Basilica e non dalla Loggia Centrale

Urbi et Orbi del 25 dicembre alle 12, tutti gli orari

Modificata anche la benedizione 'Urbi et Orbi' del giorno di Natale: si terrà alle 12 nella Basilica e non dalla Loggia Centrale. Invariati gli orari del Te Deum del 31 dicembre, alle 17 nella Basilica, delle messe del primo gennaio e dell'Epifania, entrambe alle 10 sempre in San Pietro.