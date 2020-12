Pagina Facebook Rocci scherza su "gineconomo": polemica sui social

Lo storico dizionario di greco è finito al centro delle polemiche per una frase giudicata sessista. In seguito a molti commenti negativi, il post è stato rimosso

Lo storico dizionario di greco Rocci, usato da tutti gli studenti di liceo classico, è finito al centro delle polemiche per una frase giudicata sessista pubblicata sulla pagina Facebook del famoso vocabolario. La definizione della parola greca "Gineconomo", tradotta come "ispettore o sorvegliante dei costumi, dell’abbigliamento, delle donne", è stata infatti pubblicata in un post, accompagnata dal commento "Dagli antichi Greci abbiamo solo da imparare...". Una frase che voleva probabilmente essere spiritosa da chi l’ha scritta ma che è stata giudicata offensiva e infelice da molti utenti, tanto che il post è stato poi rimosso.