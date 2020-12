La scossa è stata registrata dall'Ingv alle 5.55 di oggi. L'epicentro a Casola in Lunigiana. Non si segnalano danni a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, con epicentro a Casola in Lunigiana (in provincia di Massa) è stata registrata alle 5.55 di oggi dalla rete di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'evento è stato avvertito dalla popolazione ma non si registrano al momento danni a persone o cose.