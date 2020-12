Autocertificazione Covid dicembre 2020, il modulo in Pdf da scaricare

Nell'attesa di conoscere la decisione della Cabina di regia Cts-ministero della Salute, prevista per venerdì, che potrebbe approvare lo spostamento di alcune regioni da una fascia di rischio all'altra, torna il modulo per certificare i propri spostamenti, necessario soprattutto dopo il coprifuoco

Dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, per spiegare quanto previsto dal nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020 , torna il modulo di autocertificazione. Esattamente come per le precedenti versioni, dovrà essere compilato in ogni sua parte ed esibito al momento del controllo. Saranno invece gli operatori di polizia a fornire il modulo a chi non lo ha con sé ( LO SPECIALE - IL LIVEBLOG - LE TAPPE DEL CONTAGIO ).

La nuova autocertificazione (il pdf da scaricare sul sito del Viminale) rientra tra le misure di contenimento del contagio da Covid-19 adottate nel nuovo Dpcm. Varrà per tutto il mese di dicembre 2020 fino a gennaio 2021. Il modulo servirà per spostarsi nelle città dopo il coprifuoco, che dal 6 novembre in tutta Italia scatta alle ore 22.



Cosa succede dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

A prescindere dal colore che avranno assunto in quel momento le regioni, l’autocertificazione servirà anche per giustificare gli spostamenti tra regioni; nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021, il modulo dovrà essere esibito anche per gli spostamenti tra comuni, altrimenti vietati. Inoltre, il giorno di capodanno, il coprifuoco diventerà più rigido: inizierà alle 22 del 31 dicembre 2020 e terminerà alle 7 del 1° gennaio 2021.

Casi in cui è possibile spostarsi

Sono tuttavia consentiti, gli spostamenti per situazioni di necessità e motivi di salute; comprovate esigenze lavorative; gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (nei limiti in cui la stessa è consentita); gli spostamenti per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Dove è concesso ci si può muovere per accompagnare o riprendere i bambini che frequentano scuole elementari o la prima media. Se gli spostamenti sono dettati da un'urgenza non si deve indicare nel modulo di autocertificazione il nominativo delle persone da cui si è diretti per motivi di privacy. È sempre consentito il rientro presso la propria residenza o il proprio domicilio, abitazione o residenza abituali.