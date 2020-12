Morto Michael Antonelli, promessa del ciclismo

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Michael Antonelli, corridore 21enne che faceva parte della Mastromarco Sensi Nibali di Lamporecchio (Pistoia). Un atleta con una storia travagliata, segnata da un grave incidente nel 2018, e che recentemente era risultato positivo al coronavirus: il giovane era stato perciò ricoverato in ospedale a San Marino, dove è deceduto.

L'incidente



Antonelli era rimasto vittima di un tremendo incidente il 15 agosto del 2018, durante la classica di Ferragosto Firenze-Viareggio. Dopo 91 chilometri di corsa era infatti caduto in un dirupo a seguito della perdita di controllo della sua bicicletta dopo una discesa. Non si era più ripreso completamente dalle conseguenze fisiche dell'accaduto.

Tampone positivo e ricovero

Recentemente era risultato positivo al coronavirus e le sue condizioni di salute erano apparse subito preoccupanti: nonostante il trasporto nel reparto di terapia intensiva, il ciclista non è riuscito a sopravvivere. "Ciao Michael, il tuo ricordo resterà per sempre con noi. Tutta la squadra si stringe alla famiglia in questo momento di dolore" è stato il commosso aluto della sua squadra pistoiese di ciclismo sulla sua pagina Facebook.