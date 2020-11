Torna "Bye Bully": i webinar di OTB Foundation contro il bullismo

approfondimento

Cyberbullismo, cos'è e come difendersi

Il progetto, che in questi mesi ha coinvolto anche un pubblico adulto e ha raggiunto educatori e genitori, è stato riadattato alla luce dell'emergenza che stiamo vivendo: “Il Covid-19 ha modificato le necessità sulle quali concentrarsi”, dice Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation: “È importante che tutti siano consapevoli di come le problematiche sociali, che toccano da vicino la maggior parte di noi e delle nostre famiglie, si evolvono in questo delicato periodo e come essere in grado di affrontarle”. Il programma di “Bye Bully” si svilupperà attraverso una serie di webinar a cui parteciperanno ospiti e amici della Fondazione a cominciare da oggi pomeriggio alle 17: relatore sarà Giusy Laganà, segretario generale di Fare X Bene Onlus. Il secondo incontro è in programma lunedì 23 novembre alle 18, presentato dalla nota criminologa Roberta Bruzzone. Seguiranno, il 26 novembre e il 2 dicembre, altri due webinar dedicati agli studenti e tenuti da Giusy Laganà e Valentina Pitzalis, divenuta negli anni un simbolo della violenza sulle donne per un fatto di cronaca di cui fu vittima nell'aprile 2011. Per avere maggiori informazioni e per partecipare agli incontri, è possibile inviare una richiesta all’indirizzo mail info@otbfoundation.org.