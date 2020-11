Lotta alla pirateria, operazione GdF in corso: avviso agli utenti

Un’operazione che, secondo quanto si apprende da fonti investigative, proseguirà per tutto il fine settimana e avrà impatto su oltre 300 servizi illegali, più di 700 siti web e centinaia di canali Telegram. Se le cifre dovessero essere confermate, si tratterebbe dunque di una delle azioni di più ampia portata, tra quelle condotte dalle Fiamme Gialle, nel contrasto alla pirateria. Ai numeri si aggiunge, per la prima volta, anche il raggiungimento dell’utilizzatore finale con un messaggio di avviso.

Cosa sono le Iptv

Le cosiddette IPTV sono le piattaforme gestite dalla criminalità organizzata attraverso cui i contenuti a pagamento - film, serie tv, partite - vengono distribuiti su Internet e diventano accessibili con la sottoscrizione di un abbonamento illecito.

Le pene

Già lo scorso febbraio la Finanza aveva identificato e denunciato oltre 200 persone responsabili di aver acquistato abbonamenti pirata per accedere illegalmente ai canali. Un reato per cui la legge sul diritto d’autore prevede, in caso di condanna, oltre alle sanzioni amministrative e penali, la confisca degli strumenti utilizzati per la fruizione del servizio, inclusi televisori, computer e smartphone.