Si stacca placca di ghiaccio sul Gran Sasso, gravi due alpinisti

L'incidente, avvenuto a quota 2.700 metri sul versante settentrionale del Corno Grande, ha coinvolto due giovani di 16 e 27 anni. Il primo è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, il secondo versa in condizioni serie

Stavano scalando in cordata il Gran Sasso sul versante settentrionale del Corno Grande, a quota 2.700 metri, quando si è staccata una placca di ghiaccio a causa del vento. L'incidente ha coinvolto due alpinisti, di 16 e 27 anni. Il primo è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, il secondo versa in condizioni serie.