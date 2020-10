Raccontare la disabilità non "dal punto di vista di chi accarezza pietosamente la testa al disabile, ma attraverso lo sguardo dei disabili, con i loro bisogni, i loro desideri, la loro ricerca di felicità". E’ così che Valentina Perniciaro ha dato vita agli account social, diventati virali, "Sirio e i tetrabondi", in cui racconta le sfide quotidiane e i continui progressi di suo figlio Sirio, 7 anni, sopravvissuto a un episodio di “morte in culla” con una tetraparesi spastica e una paralisi cerebrale. E lo fa come se a parlare fosse Sirio in prima persona, dando voce ai suoi desideri, alla sua curiosità, al suo spirito giocoso e alla sua vitalità che così bene trapela anche dai video che Valentina condivide.

La morte in culla, il coma, lo stato vegetativo



Sirio, racconta la mamma Valentina a Sky Tg24, “nasce prematuro, 10 settimane prima del termine”. “Quando viene ricoverato in semi-intensiva gode di ottima salute ed è il gioiellino del reparto. Questa è paradossalmente la sua sfortuna perché viene dimesso un mese prima della data presunta della nascita, quando non pesa ancora nemmeno due chili”. “Otto giorni dopo il suo cuore si ferma e per mezz’ora rimane senza ossigeno”. Sirio vene rianimato ma si trova in uno stato di coma da cui, per i medici, non uscirà più. Nel frattempo si rende necessaria anche la tracheostomia. Quello che si prospetta per Sirio è un futuro in stato vegetativo.

La riabilitazione, “medici come geppetti che da pezzi di legno tirano fuori bambini”

I genitori però hanno la sensazione che il bambino reagisca agli stimoli. “Se lo toccavo sotto la schiena – racconta Valentina – mi sembrava che reagisse, intravedevamo degli sbadigli, per noi quegli occhi non erano persi nel vuoto”. Poi per una pura casualità viene trasferito nel reparto di neuroriabilitazione. E qui comincia tutta un’altra storia. “Era il bimbo nel letto accanto a noi che sarebbe dovuto essere trasferito in neuroriabilitazione – spiega Valentina- ma per un aggravarsi della sua situazione non è potuto andare. La dottoressa che era venuta per lui ha incrociato lo sguardo di Sirio, come noi ha creduto in quello sguardo e mi ha chiesto di raccontargli la sua storia”. Così Sirio, che non avrebbe mai dovuto poter camminare o comunicare, arriva in neuroriabilitazione, dove cominciano i progressi palesi. “Qui – racconta Valentina - abbiamo scoperto un mondo in cui i medici sono come dei “geppetti” che da pezzi di legno tirano fuori i bambini. Nessuno immaginava i progressi che avrebbe fatto”.