Bussolengo, un monopattino a 80 km/h sulle strade di notte. VIDEO

Un monopattino corre per le strade di notte, a una velocità che supera gli 80 km/h: sono le immagini riprese in un video di un automobilista per le vie di Bussolengo. Le immagini sono circolate sui social e sono state ripostate su Twitter dal calciatore Aldo Serena. Il guidatore del monopattino viaggiava senza casco, superando i 25 km/h consentiti per quel tipo di mezzo.