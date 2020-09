Maltempo in Campania, fiume di fango a Monteforte Irpino

Un'enorme colata di fango ha colpito il centro di Monteforte Irpino, comune di 12mila abitanti con un centro storico ai piedi della montagna che è totalmente invaso. Fango e detriti hanno bloccato i vicoli che sfociano in piazza Umberto I al centro del paese. In alcuni punti il fango ha raggiunto anche il metro, invadendo i piani terra e i locali seminterrati. Molte auto sono state trascinate dall'ondata e hanno bloccato alcune strade. I Vigili del fuoco si sono messi immediatamente al lavoro ma gli abitanti si sono rifugiati nei piani alti delle abitazioni e chiedono aiuto anche via social diffondendo filmati.

Evacuata una decina di famiglie

Una decina di famiglie è già stata evacuata e un centro di accoglienza allestito in una scuola per poter far fronte all'emergenza. Quella tra il 27 e il 28 settembre sarà una notte di tensione e grande lavoro per la Protezione civile e i vigili del fuoco. Il genio civile ha già avviato una serie di controlli sulla montagna dalla quale nel primo pomeriggio è cominciata la colata di fango. In particolare a Valloncello Oscuro dove, in località Pastelle, si è creato un invaso in cui si sono accumulati fango e detriti, sono a rischio molte abitazioni vicine. Il timore è per un costone che rischia di staccarsi e potrebbe scaricare sul paese tonnellate di materiale. La situazione viene costantemente monitorata e non si escludono altre evacuazioni.

Problemi anche in altre frazioni

Situazione critica anche nella fraziona Celzi di Forino dove il fango ha già raggiunto i primi piani delle abitazioni. Per domani scuole chiuse in molti comuni, Mercogliano, Moschino, Ospedaletto d'Aplinolo, Montoro e naturalmente Forino e Monteforte Irpino. Il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, ha diramato un avviso chiedendo di non uscire da casa per le prossime ore. Non va meglio ad Avellino dove e' esondato il fiume Fenestrelle allagando la zona alle spalle di via Roma. Alcune zone della citta' sono allagate, in particolare via Francesco Tedesco, via Ferriera.