Riceve un Gratta e Vinci come regalo e vince 500mila euro

Un'edicola di Pordenone ha omaggiato una cliente abituale con un Gratta e Vinci per augurarle buon compleanno. La scelta del biglietto si è rivelata incredibilmente fortunata, visto che conteneva un premio da mezzo milione di euro

È stato un compleanno indimenticabile e di coincidenze davvero fortunate quello di una donna di Pordenone che, con un Gratta e Vinci regalatole dal suo edicolante, ha vinto ben 500mila euro.

Un regalo speciale

Il titolare dell'edicola, sapendo che quel giorno la donna, una sua cliente abituale, festeggiava il compleanno, ha staccato un biglietto dal carnet dei Gratta e Vinci e lo ha offerto a lei come omaggio. Lo avrebbe anche scelto accuratamente, cercando un biglietto che avesse come numero finale il 46, anno di nascita di suo padre.

Caccia alla vincitrice

L'edicolante non ha fornito ulteriori dettagli sull'identità della fortunata cliente, per tutelarne la privacy, ma in città la notizia si è diffusa rapidamente, scatenando la “caccia” alla vincitrice. Una curiosità giustificata da circostanze davvero eccezionali: vincere mezzo milione di euro al Gratta e Vinci è raro, ottenerli senza neppure acquistarlo è un caso probabilmente unico.