Sardegna, a 220 km/h in superstrada: patente ritirata

Fioccano le multe ai viaggiatori indisciplinati in Sardegna. Sanzione e ritiro immediato della patente per un uomo di 50 anni che viaggiava a 220 km all'ora sulla statale Carlo Felice

Molte multe durante l'estate

A fargli compagnia in questo tipo di contravvenzioni nelle giornate estive in cui gli spostamenti sono molto frequenti, ci sono altri stati viaggiatori. In un’ipotetica classifica delle violazioni, al secondo posto troviamo un uomo di Sorgono multato perché sfrecciava a 161 km all’ora; subito sotto si piazzano sei guidatori che non hanno rispettato il limite di velocità superando i 140 km/ora. Per tutti, oltre la sanzione, è scattato l’immediato ritiro della patente.