Trentino, allarme chimico a Rovereto: perdita da uno stabilimento

Una nube di fumo e preoccupazione per gli abitanti di Rovereto, in Trentino, a causa di una perdita dallo stabilimento farmaceutico Sandoz che ha provocato l'immissione di sostanze gassose in atmosfera. Si tratterebbe di potassio clavulanato, come confermerebbe il colore giallo del fumo che fuoriesce dallo stabilimento. La Protezione civile consiglia precauzionalmente i residenti della zona di rimanere in casa, in attesa degli accertamenti sul posto.

Preoccupazione per l'ambiente

A lavoro le squadre speciali dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr e dell'Appa, l'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, intervenute a seguito di una segnalazione arrivata dallo stabilimento. Dalle prime informazioni risulta che la perdita sia già stata individuata dalla squadra di emergenza della stessa Sandoz, che ha comunque richiesto il supporto delle strutture provinciali. Programmata una riunione di emergenza per valutare la natura e la pericolosità delle emissioni. Al momento comunque fortunatamente non risultano feriti o intossicati.