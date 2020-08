Incendio a Budoni in Sardegna: evacuati due villaggi turistici

Momenti di paura nella notte per un rogo scoppiato vicino a due villaggi turistici a Budoni, sulla costa nord orientale della Sardegna . Il violento incendio è scoppiato intorno alle 22.30 costringendo ad evacuare circa 200 case di due villaggi turistici. La gran parte dei turisti ha passato la notte nell'anfiteatro comunale, una dozzina in un'altra struttura ricettiva. L’emergenza è finita attorno alle quattro del mattino. Le fiamme sono state domate grazie all'intervento in forze del corpo forestale e dei vigili del fuoco. Sul posto sono operativi due elicotteri dell'apparato regionale e un Canadair della protezione civile nazionale per le operazioni di bonifica. I turisti sono rientrati nei villaggi.