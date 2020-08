Arzignano, arrestato il presunto pirata che ha travolto la 15enne

L’incidente mentre la ragazzina portava a spasso il cane

L'incidente la sera del 16 agosto

La ragazzina - che frequentava il liceo scientifico e a breve avrebbe compiuto 16 anni - era stata travolta a pochi passi da casa, intorno alle 22, mentre portava a spasso il cagnolino. Abitava con la famiglia in via Broggia, una zona collinare non distante dal Castello di Arzignano, e al momento dell’impatto camminava sul ciglio della strada, un'arteria poco illuminata dove spesso le auto sfrecciano veloci. La macchina l’aveva colpita facendole fare un balzo di diversi metri. Il conducente non si era fermato per soccorrerla, ma era fuggito facendo perdere le sue tracce. All’incidente non hanno assistito altri testimoni. A trovare il corpo per terra e a dare l’allarme era stato un altro automobilista, passato in quella zona diverso tempo dopo l’impatto. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, per la 15enne non c’era più nulla da fare. L’adolescente, travolta da dietro, aveva riportato gravi lesioni e forse nemmeno un soccorso immediato avrebbe potuto salvarla.

Le ricerche per trovare il responsabile

In tutto il Vicentino era subito scattata la caccia all’uomo. In mancanza di testimoni oculari, sono state visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza. Arzignano, infatti, è dotata di un sistema di video sicurezza perimetrico, che cinge tutto l'abitato, e - aveva spiegato il Comune - difficilmente una targa può sfuggire. Al vaglio dei carabinieri sono finiti anche i frame delle telecamere private, delle villette e delle aziende della zona. Dopo due giorni di ricerche, è stato fermato il 54enne ritenuto responsabile dell’incidente.