Scuola, Miur contro fake news: “Se allievo ha sintomi tornerà a casa”

Il ministero dell’Istruzione in un comunicato: "Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all'interno dell'istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19. Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all'autorità sanitaria. Niente di più falso, ovviamente”. Domani nuova riunione del Cts sulle mascherine

La riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre rimane un tema di discussione acceso. Tanto che, segnala il ministero dell’Istruzione sui social, iniziano a circolare alcune fake news sulle procedure che gli istituti dovranno seguire. “Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all'autorità sanitaria”, scrive il Miur in un comunicato, smentendo categoricamente questa circostanza.

"Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all'interno dell'istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19 - scrive il Miur sui social - Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all'autorità sanitaria. Niente di più falso, ovviamente. Il Protocollo di sicurezza prevede invece che si debba provvedere quanto prima possibile "al ritorno al proprio domicilio" e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti".

Domani riunione del Cts su mascherine e positivi in aula

leggi anche

Scuola, i presidi: rivedere responsabilità penale per malattia

Intanto tornerà a riunirsi domani, 19 agosto, il Comitato tecnico scientifico che sarà chiamato a fare un nuovo punto sulle misure in vista del rientro a scuola. Al centro dell'attenzione in particolare ci saranno due temi: l'uso della mascherina in aula e le indicazioni per la gestione di eventuali casi di Covid a scuola, il cui testo è stato messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e che sarebbe quasi pronto.