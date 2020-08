Roma, battere il Covid con i guantoni da boxe in una borgata. LE FOTO

4/12

“Lo sport popolare, come lo intendono in questa palestra, non solo è gratuito per chi non può permetterselo. E’ la condivisione di valori diversi da quelli che vediamo nelle palestre "commerciali": qua non si fa a gara a chi è più bravo, non ci si prende gioco del compagno di lotta, si rispettano le differenze e ci si aiuta, la rabbia e la violenza non sono mai fine a se stesse”