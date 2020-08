Bastia Umbra, 24enne picchiato e investito muore durante una rissa

È accaduto nel paese in provincia di Perugia verso le 3 del mattino di Ferragosto, vicino alla discoteca Country Café. Secondo quanto ricostruito a scontrarsi sarebbero stati due gruppi di ragazzi e la vittima sarebbe stata schiacciata due volte con una macchina, guidata da un 19enne. L’intera dinamica è ancora da accertare: l'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso del giovane di Spoleto e se questo sia avvenuto prima dell'investimento

È finita con la morte di un 24enne una rissa notturna scoppiata a Bastia Umbra (Perugia) nella notte tra il 14 e il 15 agosto, vicino alla discoteca Country Café. La vittima, originaria di Spoleto, è stata prima picchiata e poi investita con un’auto. Al momento gli inquirenti mantengono un riserbo praticamente assoluto e l’intera dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire.

La vittima investita due volte con un’auto

Secondo quanto ricostruito, la rissa è scoppiata tra due gruppi di ragazzi, per motivi ancora da accertare, che si sono affrontati in un parcheggio verso le 3 del mattino di Ferragosto: da una parte una comitiva di Spoleto, dall'altro ragazzi del luogo che sarebbero di origine straniera. Dagli insulti alle minacce i giovani sono poi arrivati alle mani, e il 24enne spoletino, ancora a terra per i calci e i pugni ricevuti, è stato investito da un'auto in fuga, prima in retromarcia e poi una seconda volta. Alla guida della macchina c’era un 19enne di origine albanese, poi rintracciato dai carabinieri del comando di Assisi e portato in caserma insieme al ragazzo che si trovava sul sedile del passeggero. Anche altri ragazzi che hanno partecipato alla rissa sono stati già sentiti dai militari.

Si attendono i risultati dell’autopsia

Quando è arrivata l'ambulanza il 24enne era già morto: l'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso e se questo sia avvenuto prima dell'investimento da parte dell'auto e, nel caso, in che modo. Gli investigatori sono al lavoro anche sulle immagini di alcune telecamere della zona.

Il sindaco: “Il dolore non lascia spazi a commenti o giudizi”

Intanto il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, ha espresso vicinanza "alla famiglia del giovane, vittima dello sconvolgente episodio. Il dolore non lascia spazi a commenti o giudizi. Ora è solo dolore".