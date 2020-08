Meteo, le previsioni di lunedì 10 agosto

La perturbazione dei giorni scorsi lascia il nostro Paese e la settimana si apre all’insegna del bel tempo su tutta l’Italia. Schiarite al Sud, cieli sereni quasi ovunque e temperature in rialzo, col termometro che sfiora i 40 gradi. Possibile qualche temporale su tutto l'arco alpino

La perturbazione che nei giorni scorsi ha portato brutto tempo sull’Italia sta lasciando il nostro Paese, così la nuova settimana si apre all’insegna del bel tempo. Quasi ovunque sarà un lunedì di cieli sereni e temperature in aumento, col termometro che sfiora i 40 gradi. Previste schiarite al Sud e massime fino a 38 gradi al Centro Nord. Qualche temporale è probabile su tutto l'arco alpino ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord, lunedì 10 agosto sarà una giornata di sole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio, poi, potranno registrarsi dei temporali, anche di forte intensità, sui settori alpini e prealpini. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 38 gradi. Previsto termometro oltre i 30 gradi, ma cielo con qualche nuvola, a Torino e Milano. Si toccheranno i 37 gradi, invece, a Bologna.

Le previsioni al Centro

Al Centro sarà una giornata soleggiata su tutte le regioni, grazie alla presenza dell'alta pressione africana. Qualche acquazzone breve e isolato potrebbe verificarsi sui rilievi appenninici. Le temperature sono in lieve rialzo, con massime tra 33 e 39. Tra le città, dovrebbero toccarsi i 39 gradi a Firenze, mentre a Perugia e Roma il termometro dovrebbe fermarsi intorno ai 34. Ovunque cieli sereni.

Le previsioni al Sud

Schiarite sulle aree del Sud. In tutte le regioni prevale il sole, grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione. Qualche addensamento, con piogge sparse, potrebbe verificarsi sui rilievi ma in serata la situazione dovrebbe migliorare. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 29 e 33 gradi. A Napoli previsto termometro intorno ai 33 gradi e cielo senza nuvole. Stessa situazione a Palermo, con massime di 31 gradi.