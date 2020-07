Coronavirus Veneto, maxi focolaio nell’ex caserma Serena di Treviso

È trascorsa tranquilla la nottata all'interno del Centro di accoglienza migranti di Casier (Treviso), collocato all'interno dell'ex Caserma Serena, dove sono riscontrati tra gli ospiti e il personale della coop che gestisce la struttura 131 casi di positività al Covid su 330 persone sottoposte allo screening. Tutti i positivi sono stati isolati e posti in quarantena. Dall'esterno la situazione all'interno della struttura, presidiata dalle forze dell'ordine, appare senza apparenti tensioni. Anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, ha sostato per alcuni minuti davanti all'ingresso senza entrare. A tutti gli ospiti del Centro di accoglienza viene rilevata più volte al giorno la temperatura. Al momento non vi sarebbero, secondo fonti dell'Ulss 2 Trevigiana, dei casi sintomatici,. Un nuovo tampone sarà effettuato fra sette giorni. ll sindaco di Casier, Renzo Carraretto, ha sollecitato una maggiore attenzione da parte delle istituzioni superiori. "Quello che io e Mario Conte (sindaco di Treviso) come primi cittadini possiamo fare - ha spiegato - lo abbiamo fatto, possiamo assicurare che tutto è sotto controllo. Però una visita sul posto di esponenti di governo sarebbe più che opportuna". Rispetto alla reazione dei cittadini all'accaduto, Carraretto afferma di incontrare "atteggiamenti diversi a seconda del grado di capacità di analizzare la questione migratoria nel suo insieme".