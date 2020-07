Potenza, ragazzo trovato morto vicino all’Istituto Alberghiero

Il corpo senza vita di un ragazzo è stato trovato nelle prime ore del mattina a Potenza vicino all’Istituto Alberghiero. Non si conoscono le cause della morte e le forze dell’ordine non escludono nessuna pista

Nelle prime ore del mattino a Potenza è stato ritrovato il cadavere di un giovane nel parcheggio antistante l’Istituto Alberghiero Umberto Di Pasca di via Anzio. La scoperta è stata fatta intorno alle 5,30 da alcuni dipendenti del plesso scolastico, che hanno subito avvertito le Forze dell’ordine.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno fatto tutti i rilievi necessari per ricostruire le cause dell’accaduto. Non si esclude nessuna pista, dal suicidio al drammatico incidente, alla morte violenta. Il corpo privo di vita si trovava vicino a un porticato dello stabile ai piedi della scala esterna antincendio della scuola.

Secondo le prime informazioni, sui gradini sarebbero stati trovati alcuni oggetti che potrebbero essere di proprietà del ragazzo, circostanza che gli inquirenti stanno ancora verificando.