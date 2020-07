Savona, operaio muore schiacciato alla Tirreno Power di Vado Ligure

La vittima è un uomo di 54 anni di una ditta di Cairo Montenotte: era impegnato in alcune lavorazioni per la ristrutturazione industriale dell'area

Ancora una vittima sul lavoro, stavolta nella zona di Savona. Un operaio di 54 anni di una ditta di Cairo Montenotte è rimasto schiacciato da un peso mentre era impegnato nella ristrutturazione industriale dell'area Tirreno Power di Vado Ligure.

Insieme ai colleghi che hanno lanciato l'allarme, l'uomo stava effettuando la manutenzione a uno dei sistemi refrigeranti, non in funzione in quel momento, quando è stato colpito al torace. L'urto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori del Lavoro.