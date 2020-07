Caos autostrade in Liguria, da sabato niente pedaggi su 150 chilometri

A causa dei lavori in corso che hanno paralizzato il traffico, Aspi ha stabilito che, oltre alle gratuità già attive per il traffico locale, dal 4 luglio è effettiva l'esenzione totale sui tratti dell'A12 e dell'A7 da Lavagna a Genova Ovest a Vignole Borbera, dell'A10 da Varazze a Genova Aeroporto e del tratto dell'A26 da Ovada all'allacciamento con l'A10 anche per gli automobilisti e i mezzi pesanti provenienti da fuori regione. Intanto Toti ha inviato un esposto-denuncia alla Procura e una diffida al Mit

Da sabato 4 luglio, in Liguria, a causa dei lavori in corso che hanno paralizzato il traffico regionale, 150 chilometri di autostrada saranno percorribili senza pedaggio. Aspi, si legge in un comunicato di Autostrade per l’Italia, dati "i rilevanti disagi sulle tratte liguri" generati dalla concentrazione di ispezioni e manutenzioni delle gallerie per ottemperare alle prescrizioni del ministero dei Trasporti, ha stabilito che, oltre alle gratuità già attive per il traffico locale sulla rete ligure, da sabato 4 luglio sarà effettiva l'esenzione totale sui tratti dell'A12 e dell'A7 da Lavagna a Genova Ovest a Vignole Borbera, dell'A10 da Varazze a Genova Aeroporto e del tratto dell'A26 da Ovada all'allacciamento con l'A10 anche per gli automobilisti e i mezzi pesanti provenienti da fuori regione.

In vigore finché permarranno condizioni disagio approfondimento Autostrade, i tratti con più traffico nei weekend d'estate. FOTO Complessivamente i chilometri di autostrada per il quali non viene richiesto il pagamento del pedaggio sono circa 150. Le esenzioni, attuate in accordo con il Mit e la Regione Liguria, "resteranno in vigore fino a quando permarranno condizioni di rilevante disagio sulla rete ligure a causa delle prescrizioni ministeriali a cui Aspi deve ottemperare”. Il traffico da bollino nero La decisione di Aspi è arrivata al culmine di un’altra giornata da bollino nero per la mobilità ligure. Il traffico a Genova è andato in tilt venerdì mattina con chilometri di code dovute al prolungamento della chiusura del tratto della A10 tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano, in direzione Savona, per completare le ispezioni nella galleria Borgonovo. E la situazione non è migliorata nelle prime ore del pomeriggio, con code e incolonnamenti su A10, A12 e A7, e con ingorghi, soprattutto nel ponente genovese.