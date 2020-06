Meteo, le previsioni del 25 giugno. VIDEO

Una perturbazione proveniente dal Centro Europa interrompe bruscamente le condizioni di bel tempo in alcune aree del Paese. Il vortice causerà piogge, grandine e temporali soprattutto al Nord e sull’Appennino abruzzese. Le temperature restano alte in tutto lo Stivale. Sole al Centro e al Sud

Una brusca interruzione dell’estate appena iniziata è prevista per la giornata di giovedì 25 giugno in certe aree dell’Italia, soprattutto sui rilievi al Settentrione. A causarla sarà una perturbazione proveniente dal Centro Europa che provocherà un improvviso e temporaneo peggioramento delle condizioni atmosferiche, portando anche piogge e grandine in alcuni casi. Per il resto sarà bel tempo su gran parte del Paese, soprattutto al Sud (LE PREVISIONI).