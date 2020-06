Meteo, le previsioni di martedì 23 giugno. VIDEO

Le previsioni al Nord

Tempo stabile al Nord. Al mattino cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche nube su Alpi e Appennino con isolati fenomeni, soleggiato altrove. Tempo asciutto anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento con massime comprese tra i 27 e i 33 gradi. Venti deboli da Ovest e mari poco mossi. Sole a Milano e Torino, con temperature di 32 e 29 gradi.

Le previsioni al Centro

Prevalentemente sereno anche al Centro. Sole dal mattino con qualche nube sull'Abruzzo ma senza precipitazioni previste. Stabilità anche nel pomeriggio su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Le stesse buone condizioni proseguiranno in serata. Temperature in aumento con massime comprese tra i 27 e i 33 gradi. Venti moderati da Nord e mari da poco mossi a mossi. Sole e 33 gradi sia a Roma che a Firenze.

Le previsioni al Sud

Variabile al Sud. Al mattino ci saranno nubi sparse su Puglia, Basilicata e Sicilia, con possibili piogge in Calabria. Instabilità in aumento nel pomeriggio su Basilicata e Calabria con piogge e temporali, variabile ma asciutto altrove. Qualche nube anche in serata ma senza fenomeni associati. Temperature in aumento con massime comprese tra i 26 e i 31 gradi. Venti moderati di direzione variabile e mari da mossi a molto mossi. Qualche nube e 31 gradi a Napoli, sole e 27 gradi a Palermo.