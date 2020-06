Meteo weekend, le previsioni di sabato 20 e domenica 21 giugno. VIDEO

Arriva finalmente l’anticiclone delle Azzorre e con tutta l’intenzione di fermarsi per un po' di tempo alle nostre latitudini. Sabato il tempo sarà caldo e soleggiato, domenica ritorna l’instabilità ma solo sui rilievi. Nella prossima settimana esploderà la vera estate con tanto sole e caldo in aumento

Nei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione “conquisterà” il nostro Paese e porterà clima estivo quasi ovunque. Sabato sarà la giornata migliore, note instabili riguarderanno solamente l’arco alpino orientale e i rilievi della Basilicata. Domenica si replicherà con un’altra bella giornata, ma temporali pomeridiani potrebbero interessare anche le zone interne del Lazio, dell'Abruzzo e della Calabria. Le temperature saranno in graduale e costante aumento con valoir che domenica toccheranno i 29-30 gradi su molte città del Centro-Nord.

Prossima settimana



Da lunedì l’anticiclone delle Azzorre si rinforzerà ulteriormente con l’arrivo di aria più calda proveniente dal Nord Africa. Questo mix sarà presente per diversi giorni con il sole protagonista assoluto e temperature che arriveranno fino a 32 gradi (qualche grado in meno al Sud). Non saranno valori da record (in passato il mese di giugno ci ha riservato ben altre sorprese) ma comunque molto gradevoli, non afose e tali da permetterci di godere in pieno questo inizio d’estate.

Le previsioni di sabato 20 giugno

Al Nord bella giornata di sole con brevi temporali di calore sulle Dolomiti e le Alpi orientali. Situazione analoga anche al Centro con cielo sereno o poco nuvoloso lungo le coste e in pianura. Dal pomeriggio sono previsti rovesci nelle zone interne di Lazio, Abruzzo e basse Marche. Anche al Sud possibili temporali lungo la Sila ed entroterra campano.

Le previsioni di domenica 21 giugno

Al Nord la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile con temperature in aumento (valori fino a 28-20 gradi) . Possibili brevi piogge e maggiore nuvolosità in Liguria nel pomeriggio. Al Centro tempo instabile sulla dorsale appenninica. Possibili sconfinamenti fino alle coste tirreniche nel pomeriggio. Al Sud rischio acquazzoni tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Sulle altre zone il tempo sarà migliore, spesso soleggiato con temperature comprese tra 25 e 28 gradi.