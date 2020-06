Meteo, le previsioni di venerdì 12 giugno. VIDEO

Sarà ancora il maltempo il protagonista delle prossime giornate. Un vortice ciclonico, posizionato sul golfo di Biscaglia, invierà verso l’Italia diverse perturbazioni che scivoleranno da Nord a Sud e interesseranno tutto il Paese. Una breve pausa è attesa per venerdì con tempo più soleggiato e stabile. L’aumento temporaneo della pressione riporterà il sole quasi ovunque, sono previste piogge solo su Piemonte e Valle d’Aosta. Le temperature subiranno un deciso rialzo.

Maltempo nel weekend



Questa tregua però non durerà molto: già da sabato è atteso un importante peggioramento dapprima al Nord Ovest e poi sulle regioni centrali e in Sardegna. Domenica, nubi e temporali interesseranno ancora la Toscana, l'Umbria e poi dall'arco alpino del Triveneto scenderanno verso le pianure del Nord Est. Sarà più soleggiato altrove. Dove ci sarà un maggior soleggiamento le temperature saranno in deciso aumento con valori massimi fino a 28-29 gradi al Nord e al Centro e punte di 30-32 gradi in Puglia e Sicilia.

Le previsioni al Nord

Giornata in buona parte soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili precipitazioni su Piemonte e Valle d’Aosta. Clima più caldo con valori fino a 27 gradi sulle pianure nord orientali.

Le previsioni al Centro

Venerdì sarà una giornata piuttosto stabile con prevalenza di cielo sereno. Un peggioramento è atteso dal pomeriggio in Sardegna con tanti temporali nella notte. Temperature in aumento con valori fino a 26-27 gradi.

Le previsioni al Sud

Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo con valori massimi fino a 27 gradi, qualche grado in più è previsto in Puglia.