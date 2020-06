Caporalato in Calabria e Basilicata: arrestate 52 persone

La Guardia di Finanza di Cosenza ha portato in carcere 14 persone attualmente indagate per associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Altre 38 sono ai domiciliari, mentre sono 14 le aziende agricole sequestrate

La Guardia di Finanza di Cosenza, in collaborazione con i militari dei Reparti di Catanzaro e Crotone, ha arrestato 52 persone attualmente indagate per associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato, e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L’ordinanza è stata emessa dal gip di di Castrovillari, Luca Colitta, su richiesta del pm Flavio Serracchiani.