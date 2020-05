Coronavirus, l’8 giugno sciopero dei sindacati della scuola

Le principali sigle del settore istruzione hanno proclamato l’agitazione in quello che in molte Regioni sarà l’ultimo giorno di scuola virtuale. Per le organizzazioni il Miur ha dato risposte “insoddisfacenti” su potenziamento del personale, concorsi e modalità per rientrare in classe in sicurezza a settembre

Nessun potenziamento del numero dei docenti e dei collaboratori scolastici, no alla richiesta di ridurre il numero massimo di studenti per classe, nessun concorso riservato ai direttori dei servizi generali e amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio e nessuna risorsa aggiuntiva per il rinnovo del contratto. Con queste motivazioni, all'indomani dell'approvazione in Senato del decreto Scuola, le principali sigle sindacali del settore - Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confosal, e Gilda - hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 8 giugno, data che in molte Regioni segna quest’anno la fine delle lezioni, che a causa dell’emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ) si stanno svolgendo online da febbraio. L’incontro avuto ieri, 29 marzo, dai sindacati con il ministero dell’Istruzione ha dato, secondo le sigle, risposte “assolutamente insoddisfacenti” alle loro richieste. Contrario allo sciopero, invece, il Movimento 5 Stelle, che lo ha definito “incomprensibile e fuori luogo”.

“Per ripartire servono investimenti straordinari”

Per ripartire in sicurezza a settembre, una volta superata la fase più intensa della pandemia, secondo i sindacati “servono investimenti straordinari, non piccoli aggiustamenti”. Eppure, spiegano le sigle, “eccezion fatta per l’aggiornamento delle graduatorie dei supplenti, su tutte le altre questioni esposte nella lettera inviata per il tentativo di conciliazione i sindacati hanno dovuto prendere atto della totale assenza di precisi impegni” da parte del Miur. In modo particolare, “nessuna disponibilità rispetto alla richiesta di un potenziamento degli organici del personale docente e Ata, la cui necessità è resa evidente dai contenuti del documento con cui il Comitato tecnico-scientifico indica le misure indispensabili per un riavvio in sicurezza delle attività in presenza”, tra cui il distanziamento e la suddivisione degli alunni in gruppi ridotti. “Tale documento - proseguono i sindacati - ha reso ancor più evidente l’insufficienza delle risorse destinate al sistema d’istruzione per fronteggiare l’emergenza”.

“Classi da massimo 20 studenti”

Tra le altre richieste avanzate dai sindacati e non accolte dal ministero ci sono quella di “garantire il rigoroso rispetto del limite di 20 alunni per classe in caso di presenza di allievi con disabilità, rivedere almeno nella presente emergenza i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, provvedere alla messa in sicurezza degli edifici e promuovere modifiche normative che sottraggano i dirigenti scolastici da responsabilità improprie in merito alla manutenzione degli edifici”. Questo, concludono le sigle, “si aggiunge alla mancata attuazione degli impegni che avrebbero consentito a molti precari con almeno tre anni di servizio una stabilizzazione del rapporto di lavoro già il prossimo settembre, così come non vi è alcuna certezza sulle risorse da destinare al rinnovo del contratto per il triennio 2019-21”.