Easyjet annuncia licenziamenti: tagli fino al 30% del personale

La compagnia prevede la riduzione di circa 4.500 posti di lavoro per far fronte ai danni economici dovuti al Covid. Secondo l'ad, se le misure di distanziamento a bordo imposte dal governo italiano dovessero protrarsi oltre il 15 giugno, il vettore aereo potrebbe lasciare il nostro Paese

La compagnia potrebbe inoltre non garantire più voli verso l’Italia se dal governo verranno prorogate le misure di distanziamento sugli aerei oltre il 15 giugno. La conferma arriva direttamente dall’ad Johan Lundgren, che ha spiegato come la riduzione ad un terzo dei posti a sedere sui velivoli non sia sostenibile da parte del vettore.

approfondimento

L'ad: "Tre miliardi ad Alitalia rischiano di distorcere il mercato"

Altro punto criticato dall’ad in una intervista al Corriere della Sera sono i tre miliardi garantiti dal governo ad Alitalia per il rilancio della compagnia, che rischiano secondo Lundgren di “distorcere il mercato” e intervenire pesantemente sulla concorrenza. L’ad ha spiegato di essere in contatto con i vari aeroporti per tentare di ottimizzare la rete Easyjet, ma ha avvertito che la compagnia potrebbe non garantire più la propria presenza in alcuni scali.