Meteo, le previsioni di martedì 26 maggio

Martedì 26 maggio sarà una giornata caratterizzata in prevalenza dal bel tempo, tranne in alcune zone del Nord, dove prevarranno le nuvole, e in alcune aree del Sud, come in Calabria, dove è attesa instabilità (LE PREVISIONI).

Il meteo al Nord

Al Nord attesa una giornata di bel tempo, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Una maggior nuvolosità potrà interessare i confini alpini altoatesini e al mattino il Veneto occidentale e l'Emilia. Clima gradevole con 20-26°C di giorno. Giornata parzialmente nuvolosa a Milano, così come a Torino.

Il meteo al Centro

Al Centro, l’alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni, mentre i venti settentrionali causeranno un calo termico soprattutto sui versanti adriatici. Cielo a tratti coperto, nel pomeriggio, sulle coste settentrionali della Toscana. Clima gradevole con valori massimi fino a 26°C sui settori tirrenici, ma non più alti di 20°C sulle Adriatiche. Bel tempo, con qualche nuvola, a Roma, come anche a Firenze.

Il meteo al Sud

Al Sud, invece, una certa instabilità interesserà la Calabria montuosa, ma senza precipitazioni degne di nota. Sul resto delle regioni il sole sarà più prevalente. Calo termico in Puglia e valori massimi fino a 25°C in Campania. Qualche nuvola a Napoli e sole splendente a Palermo.