Meteo, le previsioni del 21 maggio

L'anticiclone della Azzorre riporta il bel tempo a partire dal Nord Italia con giornate gradevoli già dal 21 maggio. Ancora nuvole, vento e qualche temporale nelle regioni centrali e, in particolare, al Sud. Le temperature massime sono in graduale aumento in gran parte della penisola con massime tra i 23°C e i 29°C, in calo nel Meridione dove si oscilla tra i 20°C e i 26°C (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Migliora il tempo al Nord anche se c'è ancora forte vento in alcune zone. Qualche nuvola resta solo sui settori alpini. Le temperature sono in lieve aumento con massime tra i 24°C e i 28°C. A Milano giornata dal cielo variabile con nuvole alternate a schiarite, soprattutto al mattino. Le temperature vanno da una minima di 17°C a una massima di 27°C. Identiche previsioni meteo anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Nelle regioni centrali qualche addensamento offusca il cielo tra Abruzzo, Molise e basso Lazio. La perturbazione, comunque, si sposta verso Sud, sui Balcani. In tutto il Centro Italia giovedì un graduale miglioramento, con schiarite anche ampie, a partire dal pomeriggio. In leggero rialzo le temperature massime con punte fino ai 29°C. Nuvole sparse al mattino, poi la giornata torna serena a Roma. Addensamenti alternati a schiarite per tutto il giorno a Firenze.

Le previsioni al Sud

Pioggia e qualche temporale residuo in mattinata tra Puglia, Calabria e Sicilia. Localmente qualche rovescio potrebbe scendere anche sulla Basilicata. A partire da venerdì, poi, il tempo migliora anche nel Meridione. Il 21 maggio le massime variano tra i 20°C e i 26°C, in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Cielo nuvoloso al mattino, poi in graduale miglioramento verso sera a Napoli dove non sono attese precipitazioni. Rovesci anche temporaleschi in mattinata a Palermo, poi dal pomeriggio il cielo si rasserena con nubi sparse alternate a schiarite.